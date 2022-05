Graduatorie provinciali e di istituto docenti Bolzano, pubblicate le provvisorie (Di venerdì 20 maggio 2022) Con decreti del Direttore provinciale scuole n. 9017/2022 e n. 8986/2022 sono state pubblicate le Graduatorie provinciali provvisorie valide per l’anno scolastico 2022/2023 e le Graduatorie di istituto provvisorie valide per il triennio scolastico 2022/2025 del personale docente delle scuole in lingua italiana della provincia di Bolzano. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 20 maggio 2022) Con decreti del Direttore provinciale scuole n. 9017/2022 e n. 8986/2022 sono statelevalide per l’anno scolastico 2022/2023 e ledivalide per il triennio scolastico 2022/2025 del personale docente delle scuole in lingua italiana della provincia di. L'articolo .

Advertising

MonrealeNews : In via Roma, 23, tre volte a settimana nel pomeriggio - GazzettaDellaSc : Aggiornamento GPS graduatorie provinciali e di istituto, scadenza 31 maggio: tutte le info, con VIDEO GUIDA e Guide… - orizzontescuola : Aggiornamento GPS graduatorie provinciali e di istituto, scadenza 31 maggio: tutte le info, con VIDEO GUIDA e Guide… - CLambertini6 : @fabiconlapenna Fai domanda per le Graduatorie Provinciali per le supplenze in una Provincia che ti aggrada, per le… - orizzontescuola : Aggiornamento GPS graduatorie provinciali e di istituto, scadenza 31 maggio: tutte le info, con VIDEO GUIDA e Guide… -