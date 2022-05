Fobia scolare | cosa fare per aiutare il bambino

Leggi su gravidanzaonline

(Di venerdì 20 maggio 2022) Laè un disturbo caratterizzato dalla paura delnei confronti della scuola. Oggi questainteressa un numero sempre più alto di bambini, che la manifestano attraverso il rifiuto di andare a scuola e la paura verso l’ambiente scolastico. Vediamo quindiperilad affrontarla e superarla. Cos’è la? Laindica uno stato di ansia e paura ad andare a scuola o rimanere in classe per un’intera giornata. Questo stato emotivo può compromettere seriamente sia la socialità delche la sua frequenza scolastica. Questo disturbo riguarda indistintamente i maschi e le femmine, e per essere ...