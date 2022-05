Advertising

sportli26181512 : #Finanza #Notizie Exor, il fondo Norges boccia i compensi di Elkann: I compensi di John Elkann finiscono sotto la l… - mayoraltitolare : RT @CalcioFinanza: Exor, il fondo sovrano norvegese boccia i compensi di Elkann - CalcioFinanza : Exor, il fondo sovrano norvegese boccia i compensi di Elkann - napolista : Milano Finanza: #Exor, per il fondo norvegese #Norges #Elkann guadagna troppo Voto contrario alla relazione sugli… - classcnbc : NORGES VS COMPENSI DI EXOR Il fondo sovrano????, 6° socio della Holding, voterà contro la relazione sulla remunerazi… -

IlNapolista

... John Elkann Ilsovrano norvegese Norges, socio di, annuncia che voterà contro la relazione sugli stipendi della holding, nell'assemblea del 24 maggio. Il nodo è lo stipendio di Elkann, ...In, sapevo che la cronaca avrebbe ristabilito la verità storica, per cui era solo una ... la 'famosa' Associazione dei Consumatori avrebbe già preannunciato una class action nei confronti diVoto negativo anche ai nuovi parametri di remunerazione In base ai quali, nella migliore delle ipotesi, John Elkann potrà arrivare a percepire 19 milioni di euro in un triennio ...Con gli acquisti dell'ultima settimana la holding di casa Agnelli-Elkann ha comprato in totale 89 milioni di euro di azioni, il 90% del totale in programma, arrivando a detenere il 4,41% del suo capit ...