Demiral: riscatto in salita? Senza qualificazione in Europa… (Di venerdì 20 maggio 2022) Demiral Atalanta, cambia ancora il futuro del difensore turco? Senza qualificazione in Europa cambiano gli scenari Come riferito da TuttoAtalanta, il riscatto di Merih Demiral da parte del club bergamasco sarebbe tutt'altro che sicuro. Il turco, infatti, la conferma arriverebbe soltanto nel caso in cui i nerazzurri dovessero raggiungere la qualificazione ad una delle competizioni europee disponibili, cosa ancora non del tutto sicura. E la Juve osserva. L'articolo proviene da Calcio News 24.

