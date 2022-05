Sondaggio Porta a Porta | FdI cresce ancora | è il primo partito Il 47% degli italiani contrario ad inviare armi all’Ucraina

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 19 maggio 2022) Il 47 per cento– in precedenza erano il 44 per cento – sono contrari all’invio disecondo l’ultimorealizzato da Noto Sondaggi per, relativo alla percezionesulla guerra tra Russia e Ucraina, insieme a quello, consueto, sulle intenzioni di voto a livello nazionale che registra un ulteriore crescita di un punto e mezzo percentuale per Fratelli d’Italiando FdI ad essere ilitaliano con il 22.5 per cento. Per quanto riguarda le intenzioni di voto, secondo ildia ...