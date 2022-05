Rebel Wilson ricorda la molestia di una co-star maschile: "Disgustoso, fu prima del Me Too" (Di giovedì 19 maggio 2022) In una nuova intervista a People, Rebel Wilson ha raccontato di quando fu vittima di molestia ma non denunciò pubblicamente la co-star maschile in questione. Rebel Wilson ha rivelato di essere stata vittima di molestia prima che esplodesse il fenomeno Me Too. Tutto risalirebbe ai tempi in cui una sua co-star maschile agì in un modo che lei ancora oggi ricorda come "terribile e Disgustoso". Da quando è esploso anni fa, il movimento del Me Too ha smascherato le innumerevoli molestie che hanno avuto luogo su posti di lavoro come ad esempio i set di Hollywood. Talmente tanti da essere diventati quasi una cosa da accettare passivamente, finché un gruppo di donne non ha ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 19 maggio 2022) In una nuova intervista a People,ha raccontato di quando fu vittima dima non denunciò pubblicamente la co-in questione.ha rivelato di essere stata vittima diche esplodesse il fenomeno Me Too. Tutto risalirebbe ai tempi in cui una sua co-agì in un modo che lei ancora oggicome "terribile e". Da quando è esploso anni fa, il movimento del Me Too ha smascherato le innumerevoli molestie che hanno avuto luogo su posti di lavoro come ad esempio i set di Hollywood. Talmente tanti da essere diventati quasi una cosa da accettare passivamente, finché un gruppo di donne non ha ...

Advertising

LovesickDead : Ma no raga, ma mo' pure Rebel Wilson è magra, dove sono le mie certezze - ArcangelaDamato : Una bellissima commedia che riporta tutti noi nostalgici indietro nel tempo alla fine degli anni 90 e i primi anni… - THE1STREN3GADE : cheerleader per sempre è il film più divertente che abbia visto da non so quanto tempo, rebel wilson sei fantastica - myredcarpetITA : C'è una sola cosa che abbiamo da dire: ma che ne sanno i 2000? Per i nostalgici degli anni '90,… - mianontua : MA IN CHE SENSO REBEL WILSON È DIMAGRITA? ???????????? -