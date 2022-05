Ragusa | ancora irrisolto il caso Caravaggio

Leggi su quotidianodiragusa

(Di giovedì 19 maggio 2022)– Continua a rimanere irrisolta la questione dell’autenticità del quadro di“San Giovanni giacente” al centro della mostra presso la chiesa della Badia a. Finora si sono registrati pareri contrastanti e non definitivi sull’attribuzione della tela al grande Merisi tra i critici d’arte, ma in compenso la questione è travalicata sul piano politico amministrativo cittadino, prima con una interrogazione del consigliere comunale diprossima, Gianni Iurato, ed ora con una iniziativa dei capigruppo di tutte le forze di opposizione. Infatti Sergio Firrincieli per il Movimento Cinque Stelle, Mario Chiavola per il Pd, Gianni Iurato perProssima e Giorgio Mirabella per Insieme, hanno presentato una richiesta al presidente del Consiglio comunale Fabrizio Ilardo, ...