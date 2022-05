Lulù Selassiè, il gesto di Manuel Bortuzzo lascia tutti di stucco: c’entra Silvia Toffanin (Di giovedì 19 maggio 2022) Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo fanno ancora chiacchierare: il gesto di lui adesso lascia tutti di stucco, c’entra Silvia Toffanin. Non si fa altro che parlare di loro! E recentemente anche Alfonso Signorini ha espresso la sua opinione in merito! Seppure sembrassero parecchio uniti dopo la fine del GF Vip, Manuel e Lulù si sono L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 19 maggio 2022)Selassié efanno ancora chiacchierare: ildi lui adessodi. Non si fa altro che parlare di loro! E recentemente anche Alfonso Signorini ha espresso la sua opinione in merito! Seppure sembrassero parecchio uniti dopo la fine del GF Vip,si sono L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

fanpage : 'Le sarebbe piaciuto alla ragazza fare la passerella' Queste le parole di Maurizio Costanzo, alle quali risponde pr… - Mariste76013281 : @davismaele Lei ha bisogno di una persona gentile amorevole come te che gli stia accanto per superare questo momento @lulu_selassie - Mariste76013281 : @FaTinaameta @lulu_selassie @LDAilvero Ma è Lulù che deve farsi avanti se avesse un agente sarebbe meglio - Vassili10480183 : @flaviacalaciura @lulu_selassie Non siate tossici - Mariste76013281 : @FaTinaameta La domanda ma a Lulù interessa ancora fare la cantante ??????? @lulu_selassie -