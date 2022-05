Generali, nel trimestre utile in calo a 727 mln dopo svalutazioni su Russia (Di giovedì 19 maggio 2022) (Adnkronos) – Generali chiude il primo trimestre dell’anno con un utile netto di 727 milioni di euro, in calo del 9,3% su base annua, che risente delle svalutazioni sugli investimenti russi per 136 milioni. Le svalutazioni impattano per 96 milioni per i titoli a reddito fisso russi detenuti direttamente dal gruppo e per 40 milioni per la partecipazione in Ingosstrakh. Senza l’impatto delle svalutazioni l’utile netto della compagnia assicurativa si sarebbe attestato a 863 milioni. Il risultato operativo ammonta a 1.626 milioni, in progresso dell’1,1%. I premi lordi ammontano a 22.322 milioni, in crescita del 6,1%, sostenuto dallo sviluppo dei segmenti Vita e Danni. La raccolta netta Vita cresce a 3,9 miliardi (+19,3%), con le riserve tecniche Vita di ... Leggi su italiasera (Di giovedì 19 maggio 2022) (Adnkronos) –chiude il primodell’anno con unnetto di 727 milioni di euro, indel 9,3% su base annua, che risente dellesugli investimenti russi per 136 milioni. Leimpattano per 96 milioni per i titoli a reddito fisso russi detenuti direttamente dal gruppo e per 40 milioni per la partecipazione in Ingosstrakh. Senza l’impatto dellel’netto della compagnia assicurativa si sarebbe attestato a 863 milioni. Il risultato operativo ammonta a 1.626 milioni, in progresso dell’1,1%. I premi lordi ammontano a 22.322 milioni, in crescita del 6,1%, sostenuto dallo sviluppo dei segmenti Vita e Danni. La raccolta netta Vita cresce a 3,9 miliardi (+19,3%), con le riserve tecniche Vita di ...

