Bollettino Covid di giovedì 19 maggio | i numeri di contagi | decessi e ricoveri Mappa Ecdc | Italia ancora in rosso scuro

Advertising

SkyTG24 : #Covid19, news di oggi. 19 milioni gli italiani senza vaccino o con ciclo incompleto. LIVE - MazaraNews : Covid, bollettino 19 maggio 2022: in provincia di Trapani gli attuali positivi sono 3.644 - infoitinterno : Covid oggi Sardegna, 732 contagi e 4 morti: bollettino 16 maggio - infooggi : Covid, (+953) contagi è il bollettino della regione Calabria del 19 maggio 2022 | InfoOggi - anteprima24 : ** Covid, lieve aumento dei ricoveri al 'San Pio': il bollettino ** -

Sky Tg24

in Italia , ildi giovedì 19 maggio 2022 del Ministero della Salute: tutti i dati ufficiali dopo le 17 circa a questa pagina, con i numeri di contagi, decessi e ricoveri. Ieri i nuovi ...Ildell'emergenza Coronavirus della Campania aggiornato a giovedì 19 maggio 2022. Va avanti ... una delle zone più colpite del nostro Paese fin dall'inizio dell'epidemia da- 19. La ... Covid, le news. Gimbe: "Incidenza aumenta in 4 province, +32,7% casi a Nuoro". LIVE I pazienti ricoverati in area medica sono 234 ( - 8 ). I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 12 ( + 2 ). Si registrano 4 decessi: due donne di 86 e 97 anni e due uomini di 88 e 9 ...Sono 3.130 le persone risultate positive al Covid nelle ultime 24 ore a fronte di 22018 tamponi effettuati, stabile il tasso di contagio che passa dal 14,17% di ieri al 14,21 di oggi. I tamponi antige ...