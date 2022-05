Via ai mini ospedali a Milano saranno 24 (Di mercoledì 18 maggio 2022) La riforma della sanità targata Moratti diventa, a Milano, realtà. Palazzo Marino ha individuato le 24 aree dove realizzare le 15 case e i 9 ospedali di comunità milanesi, che sono le nuove realtà (... Leggi su leggo (Di mercoledì 18 maggio 2022) La riforma della sanità targata Moratti diventa, a, realtà. Palazzo Marino ha individuato le 24 aree dove realizzare le 15 case e i 9di comunità milanesi, che sono le nuove realtà (...

Advertising

_milkytwilight_ : Pada nonton dong [??] ??(YERIN) 1st Mini Album 'ARIA' [ARIA] MUSIC VIDEO - zazoomblog : 56,15€ anziché 219,00€ Chuwi Herobox Mini PC Intel Gemini-Lake J4125 Desktop Windows10 OS Quad Core 64 bit fino a 2… - WolbertJames : DAREDEVIL: FRANK MILLER/JOHN ROMITA : 5 ISSUE MINI SERIES - HDblog : RT @HDblog: Sonos Sub Mini in arrivo: sarà il subwoofer ideale per la soundbar Ray - lillydessi : Cover MagSafe per Apple iPhone 12 mini a prezzo RIDICOLO: solo 30€ - -