Advertising

AnsaMarche : Terremoto: Legnini, codice nazionale unico ricostruzioni. Sette in corso, con regole e governance diverse -

Agenzia ANSA

"Non possiamo sapere quando arriverà un altro forte, ma è certo che accadrà - ha sottolineato - . E non possiamo farci trovare impreparati".ha ricordato che a gennaio il Governo ha ...... ha dichiaratoche ha lanciato un appello al Governo, al Parlamento, a tutti i soggetti ... "Dal 1968, anno deldel Belice, ad oggi, l'esborso a carico dello Stato per la ricostruzione ... Terremoto: Legnini, codice nazionale unico ricostruzioni - Cronaca "Un unico Codice nazionale per le ricostruzioni, che ne stabilisca modalità di gestione e procedure, con una regia centrale". (ANSA) ...“Il nostro è un Paese molto fragile, con una lunga storia di violenti terremoti, e proprio in questi giorni il sisma è tornato a farsi sentire in Toscana, in Molise, a Lampedusa. Oggi in Italia abbiam ...