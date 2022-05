Napoli | Gregucci | “Serve un progetto stabile Fabian e Zielinski chiamati a raccogliere l’eredità di Insigne”

Leggi su seriea24

(Di mercoledì 18 maggio 2022)– A 1 Football Club, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, condotto da Luca Cerchione, è intervenuto Angelo, ex calciatore della Lazio. Gianluca Scamacca è un ipotesi per un post-Osimhen: come lo vedi sotto l’ombra del Vesuvio? “Bene, al netto dell’ombra del Vesuvio che si deve prendere delle responsabilità. Devi avere un terreno fertile per la tua crescita, materiale umano che ti aiuti. Se Scamacca prendedi Osimhen, bisogna dargli la possibilità di adattarsi, perché le qualità non si discutono”. Luciano Spalletti, come si fa a riuscire le giuste motivazioni per portare avanti un? “Non sono concetti che mi riguardano, se uno vuole vivere in un albergo o sul Vesuvio. Io vedo quello che lui porta alla squadra, mi interessa questo. Sono tutte ...