Mercato auto Europa 2022, continua la picchiata. Ad aprile immatricolazioni a -20% (Di mercoledì 18 maggio 2022) Si aggrava la crisi del Mercato europeo dell’auto: secondo i dati diramati dell’Acea, Associazione dei costruttori europei, ad aprile nei paesi UE, Efta e Regno Unito sono state immatricolate 830.447 vetture, pari al -20,2% rispetto ad aprile 2021 (e -38,3% su aprile 2019, l’ultimo precedente la pandemia). Si tratta della performance peggiore da inizio anno: da gennaio, infatti, si è verificata un’ingravescente contrazione, calcolata in un -2,4% nel primo mese del 2022, -5,4% a febbraio e -18,8% a marzo. Le cause? Strascichi del Covid, crisi dei semiconduttori, interruzioni della catena della componentistica, messa alle corde anche dalla situazione in Ucraina, e il ritorno dell’inflazione. Il conflitto alle porte dell’Europa, oltretutto, incide negativamente sulla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022) Si aggrava la crisi deleuropeo dell’: secondo i dati diramati dell’Acea, Associazione dei costruttori europei, adnei paesi UE, Efta e Regno Unito sono state immatricolate 830.447 vetture, pari al -20,2% rispetto ad2021 (e -38,3% su2019, l’ultimo precedente la pandemia). Si tratta della performance peggiore da inizio anno: da gennaio, infatti, si è verificata un’ingravescente contrazione, calcolata in un -2,4% nel primo mese del, -5,4% a febbraio e -18,8% a marzo. Le cause? Strascichi del Covid, crisi dei semiconduttori, interruzioni della catena della componentistica, messa alle corde anche dalla situazione in Ucraina, e il ritorno dell’inflazione. Il conflitto alle porte dell’, oltretutto, incide negativamente sulla ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Mercato dell'auto ancora in rosso in Europa: ad aprile -20% sul 2021 #EUROPA - fattiamotore : Mercato auto Europa 2022, continua la picchiata. Ad aprile immatricolazioni a -20% - FrancescoBlotto : #Europa, il mercato dell’#auto in rosso. Una #bici elettrica in più per ogni vettura in meno - LucailCasa : Mercato auto Europa 2022, continua la picchiata. Ad aprile immatricolazioni a -20% - MarcoScafati1 : #Mercato auto #Europa 2022, continua la picchiata. Ad aprile immatricolazioni a -20% -