Buoni pasto, ristoranti e supermarket in protesta: «Non li accetteremo più». Cosa sta succedendo (Di mercoledì 18 maggio 2022) Per ora si tratta solo di un ?manifesto?, una sorta di avviso di intenzioni future: se non ci sarà una riforma radicale del funzionamento dei Buoni pasto, grande distribuzione e... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 18 maggio 2022) Per ora si tratta solo di un ?manifesto?, una sorta di avviso di intenzioni future: se non ci sarà una riforma radicale del funzionamento dei, grande distribuzione e...

Advertising

fattoquotidiano : Se non ci sarà una riforma del sistema di erogazione dei buoni pasto, con il taglio delle commissioni – ora al 20%… - Andrea__Billy : @moltomeno A Guantanamo buoni pasto in confronto - lucacerchione : @pasquale_caos @bruttapas No Marco, ma quando mai Adl ha comprato calciatori di 32 anni? Escludendo qualche pacco a… - paolofrg : Io comunque trovo straordinario e credo necessario che con i buoni pasto del lavoro si possa comprare il vino che c… - bizcommunityit : Buoni pasto, ristoranti e supermarket in protesta: «Non li accetteremo più». Cosa sta succedendo -