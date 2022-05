Biglietti Inter-Sampdoria ultima giornata: dove trovarli, prezzi e come acquistarli (Di mercoledì 18 maggio 2022) Inter-Sampdoria (fischio d’inizio domenica 22 maggio ore 18) mette in palio tantissimo nella trentottesima e ultima giornata di Serie A 2021/2022: ecco tutte le informazioni sui Biglietti per la partita del Meazza, dove trovarli, i prezzi e come acquistarli. Da diversi giorni il club nerazzurro ha reso note tutte le indicazioni per l’acquisto. I prezzi partono da 10 euro per i settori più popolari, e i Biglietti sono già in vendita dal 2 maggio sul sito online e nei punti vendita fisici del circuito Vivaticket, Dopo le fasi di vendita dedicate ad abbonati e Soci Inter Club, alle ore 14 del 2 maggio è partita la vendita libera per l’ultima sfida della ... Leggi su sportface (Di mercoledì 18 maggio 2022)(fischio d’inizio domenica 22 maggio ore 18) mette in palio tantissimo nella trentottesima edi Serie A 2021/2022: ecco tutte le informazioni suiper la partita del Meazza,, i. Da diversi giorni il club nerazzurro ha reso note tutte le indicazioni per l’acquisto. Ipartono da 10 euro per i settori più popolari, e isono già in vendita dal 2 maggio sul sito online e nei punti vendita fisici del circuito Vivaticket, Dopo le fasi di vendita dedicate ad abbonati e SociClub, alle ore 14 del 2 maggio è partita la vendita libera per l’sfida della ...

