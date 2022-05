“Abbiamo deciso così”. Isabella Ricci e il matrimonio, sorpresa UeD. E il pubblico a farsi domande (Di mercoledì 18 maggio 2022) Si torna a parlare del matrimonio di Isabella Ricci e Fabio Mantovani. I due, dopo la bella esperienza a Uomini e Donne, si stanno per promettere amore eterno. E a parlare di questo grandioso evento, è proprio la Ricci. L’ex dama infatti, in una nuova intervista su Nuovo Tv, ha lanciato qualche piccola freccia avvelenata ai suoi nemici. Isabella ci tiene a sottolineare che sarà sempre grata a Maria per averle permesso di vivere un sogno che le sembrava impossibile da realizzare. E che è solo grazie al suo programma che ora sta succedendo tutto questo (leggi cosa le è successo in studio l’ultima volta). Per i due è una fortissima emozione, ma anche consapevolezza per loro scelta. Isabella Ricci ha poi confessato al magazine che da quando hanno lasciato insieme il ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 18 maggio 2022) Si torna a parlare deldie Fabio Mantovani. I due, dopo la bella esperienza a Uomini e Donne, si stanno per promettere amore eterno. E a parlare di questo grandioso evento, è proprio la. L’ex dama infatti, in una nuova intervista su Nuovo Tv, ha lanciato qualche piccola freccia avvelenata ai suoi nemici.ci tiene a sottolineare che sarà sempre grata a Maria per averle permesso di vivere un sogno che le sembrava impossibile da realizzare. E che è solo grazie al suo programma che ora sta succedendo tutto questo (leggi cosa le è successo in studio l’ultima volta). Per i due è una fortissima emozione, ma anche consapevolezza per loro scelta.ha poi confessato al magazine che da quando hanno lasciato insieme il ...

Advertising

tosedixit : @Cartabellotta Appena cambieranno il modo di contarli stile inglese, scomparirà anche questa. Abbiamo deciso che l'… - LaLestofante : RT @esterviola: ma «medico» non abbiamo deciso che è neutro? non possiamo fare una moratoria neutra anche per avvocato? per quanti anni mi… - l0laspace : RT @com0unG: forse qualcuno senza arte né parte il cui solito merito nella vita è un titolo nobiliare morto dovrebbe ricordare che la rivol… - com0unG : forse qualcuno senza arte né parte il cui solito merito nella vita è un titolo nobiliare morto dovrebbe ricordare c… - TamCarTam : RT @esterviola: ma «medico» non abbiamo deciso che è neutro? non possiamo fare una moratoria neutra anche per avvocato? per quanti anni mi… -