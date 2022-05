Ultime Notizie – Mariupol, allarme Oms: “Rischio diffusione colera” (Di martedì 17 maggio 2022) Nei territori dell’Ucraina “occupati”, in particolare a Mariupol, c’è “il Rischio che si diffondano molte malattie, soprattutto il colera”. A lanciare l’allarme durante un briefing è stata Dorit Nitzan, coordinatrice delle emergenze sanitarie per l’Europa dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Nitzan, citata dal portale di Notizie ‘Ukrinform’, ha spiegato che “secondo le informazioni che riceviamo dalle ong, a Mariupol le acque reflue si mescolano con l’acqua potabile”. Il Rischio di diffusione di malattie ha spinto Nitzan a chiedere di prendere “precauzioni: prepariamo vaccini e cooperiamo con le ong che possono visitare la città e sostenere le persone”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 17 maggio 2022) Nei territori dell’Ucraina “occupati”, in particolare a, c’è “ilche si diffondano molte malattie, soprattutto il”. A lanciare l’durante un briefing è stata Dorit Nitzan, coordinatrice delle emergenze sanitarie per l’Europa dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Nitzan, citata dal portale di‘Ukrinform’, ha spiegato che “secondo le informazioni che riceviamo dalle ong, ale acque reflue si mescolano con l’acqua potabile”. Ildidi malattie ha spinto Nitzan a chiedere di prendere “precauzioni: prepariamo vaccini e cooperiamo con le ong che possono visitare la città e sostenere le persone”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

