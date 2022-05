Omofobia, Letta e Cirinnà invocano il ddl Zan. Ma i numeri li smentiscono: non c’è alcuna emergenza (Di martedì 17 maggio 2022) Celebrato il 25 Aprile con qualche distinguo di troppo a causa dell’invasione russa dell’Ucraina, la sinistra tenta di rifarsi oggi con la Giornata internazionale contro l’omotransfobia. Proclami roboanti, sventolio di bandiere arcobaleno, fiumi copiosi di retorica che tracimano dai Palazzi più alti per poi allagare le desolate pianure del dibattito politico. È qui la festa, decisamente. Tanto da convincere Enrico Letta a convocare proprio per oggi la direzione nazionale del Pd. Quale migliore occasione per prendere a sassate la destra, bollata come «fra le più arretrate d’Europa» sul tema dei diritti civili, e per promettere «impegno straordinario per l’approvazione del ddl Zan».Vale la pena rispondergli con il tweet di Giorgia Meloni di qualche giorno fa a proposito dello Ius soli: «Non siamo noi ad essere arretrati, ma è il Pd che vive su un altro pianeta, non ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 17 maggio 2022) Celebrato il 25 Aprile con qualche distinguo di troppo a causa dell’invasione russa dell’Ucraina, la sinistra tenta di rifarsi oggi con la Giornata internazionale contro l’omotransfobia. Proclami roboanti, sventolio di bandiere arcobaleno, fiumi copiosi di retorica che tracimano dai Palazzi più alti per poi allagare le desolate pianure del dibattito politico. È qui la festa, decisamente. Tanto da convincere Enricoa convocare proprio per oggi la direzione nazionale del Pd. Quale migliore occasione per prendere a sassate la destra, bollata come «fra le più arretrate d’Europa» sul tema dei diritti civili, e per promettere «impegno straordinario per l’approvazione del ddl Zan».Vale la pena rispondergli con il tweet di Giorgia Meloni di qualche giorno fa a proposito dello Ius soli: «Non siamo noi ad essere arretrati, ma è il Pd che vive su un altro pianeta, non ...

