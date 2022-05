No, una presentatrice polacca non ha fatto il saluto nazista durante l’Eurovision (Di martedì 17 maggio 2022) Il 15 maggio 2022 su Facebook è stata pubblicata un video che mostra una donna con il braccio destro teso verso l’alto. il filmato è accompagnato da un commento in cui si afferma che la scena mostrerebbe un saluto nazista fatto durante l’Eurovision Song Contest 2022 da una conduttrice polacca. Si tratta di una notizia falsa. La scena oggetto di analisi è andata in onda il 14 maggio 2022 durante la finale dello spettacolo musicale, quando l’attrice polacca Ida Nowakowska ha comunicato i voti dati dalla Polonia al gruppo ucraino Kalush Orchestra. Come si può verificare qui (dal minuto 12:12), nell’annunciare che il massimo dei punti era stato dato all’Ucraina, Nowakowska grida «Gloria all’Ucraina», alzando il braccio e facendo con la mano il gesto ... Leggi su facta.news (Di martedì 17 maggio 2022) Il 15 maggio 2022 su Facebook è stata pubblicata un video che mostra una donna con il braccio destro teso verso l’alto. il filmato è accompagnato da un commento in cui si afferma che la scena mostrerebbe unSong Contest 2022 da una conduttrice. Si tratta di una notizia falsa. La scena oggetto di analisi è andata in onda il 14 maggio 2022la finale dello spettacolo musicale, quando l’attriceIda Nowakowska ha comunicato i voti dati dalla Polonia al gruppo ucraino Kalush Orchestra. Come si può verificare qui (dal minuto 12:12), nell’annunciare che il massimo dei punti era stato dato all’Ucraina, Nowakowska grida «Gloria all’Ucraina», alzando il braccio e facendo con la mano il gesto ...

Advertising

IpaziaCheyenne : @mastrobradipo La presentatrice cerca di metterci disperatamente una pezza. - lucacolombini : @Cr1st14nM3s14n0 E la presentatrice che cercava in tutti i modi di sminuire le sue parole? quando è entrata in cam… - SessantiConan : @Emanuel08019510 @mps274 La presentatrice dell’isola party ma era una battuta, così per dire ahahahaha - Darkrooom1 : @ItaliaAnnunzia3 discorso agenzia a parte,lei dovrebbe tentare con un canale su Youtube dove parla di argomenti di… - Androme05256070 : Ad Amici non guardano solo al presente ma anche alla potenzialità. Infatti a Serena hanno assegnato una borsa di st… -