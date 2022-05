Minaccia di lanciarsi dalla ringhiera del Lungomare Salvato dai carabinieri

(Di martedì 17 maggio 2022) Un equipaggio della Sezione Radiomobile della Compagnia CC di Taranto intorno alle ore 16:00 di sabato scorso, durante un normale servizio di pattugliamento per il controllo del territorio, ha eseguito un provvidenziale intervento sulVittorio Emanuele. I militari giunti nei pressi della sede dell’Ammiragliato, nelle adiacenze della statua del marinaio, hanno infatti notato un uomo, successivamente identificato in un 42enne del luogo, che dopo aver scavalcato ladi protezione, stavando dinel vuoto da un’altezza di circa 15 metri. Sul posto si è formata un assembramento di persone incredule di quanto stesse accadendo, intimorite a prestare soccorso per paura che l’uomo si potesse lanciare nel vuoto. Nella circostanza, i due, intuita la gravità della ...

