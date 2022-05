Girmay è da 10. Pozzovivo in stato di grazia: 8. E questo Nibali dà fiducia: 7 (Di martedì 17 maggio 2022) Le pagelle della decima tappa del Giro d'Italia, la Pescara - Jesi di 196 km. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già ... Leggi su gazzetta (Di martedì 17 maggio 2022) Le pagelle della decima tappa del Giro d'Italia, la Pescara - Jesi di 196 km. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già ...

Advertising

infoitsport : Pagelle Giro d'Italia 2022: Pozzovivo spreca troppo da gregario, Nibali cresce; Girmay, era questione di tempo - giovioriolo : RT @Laemmedimarco: Quando Domenico Pozzovivo ti fa da ultimo uomo tutto è possibile. ?? Volata pazzesca di Biniam Girmay, che ricorda in pa… - tuttobiciweb_it : Il braccio di ferro fra #Girmay e #MVDP merita il massimo dei voti nelle pagelle di #Stagi, bravi anche #Albanese e… - Matteo_NFL : Cosa hanno fatto Girmay e VDP ma sinceramente come sempre fate,vi aspettavate che la volata di fatto la lanciava… - tempibui : RT @Laemmedimarco: Quando Domenico Pozzovivo ti fa da ultimo uomo tutto è possibile. ?? Volata pazzesca di Biniam Girmay, che ricorda in pa… -