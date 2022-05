De Laurentiis pronto a prelevare una nuova squadra? L’indiscrezione

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 17 maggio 2022) L’ultima giornata della Serie A femminile è stata ricca di concorrenza e di sfide all’ultimo respiro, tra cui quella fra Napoli e Pomigliano. Le due squadre campane si sono sfidate in una lotta senza precedenti, la quale prevedeva in palio l’ultimo posto per la permanenza in A. Una sfida che ha promosso ladi Pomigliano a discapito delle padrone di casa, le quali ora dovranno fare un passo indietro. Ma al contempo, la società di Pipola dopo questo trionfo dovrà fare i conti con il proprio destino e decifrare il suo futuro. Un futuro abbastanza promettente con l’arrivo del professionismo, che a sua volta porterà anche costi più elevanti. Proprio per questo, il Pomigliano dovrà elaborare una strategia per far sì che la suarimanga competitiva. Napoli-Pomigliano (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)Il Pomigliano studia il ...