Da Bucha ad Azovstal: prende forma la guerra d’informazione di Mosca (Di martedì 17 maggio 2022) Case distrutte, persone innocenti uccise a sangue freddo e salme di civili torturati e abbandonate in mezzo alla strada. È passato ormai quasi un mese da quando le prime immagini di Bucha hanno fatto il giro del mondo. Lo hanno rinominato “il massacro di Bucha”, e non è difficile immaginare il motivo. L’esercito ucraino ha InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 17 maggio 2022) Case distrutte, persone innocenti uccise a sangue freddo e salme di civili torturati e abbandonate in mezzo alla strada. È passato ormai quasi un mese da quando le prime immagini dihanno fatto il giro del mondo. Lo hanno rinominato “il massacro di”, e non è difficile immaginare il motivo. L’esercito ucraino ha InsideOver.

Advertising

stefano61t : RT @DianaLanciotti: @HuffPostItalia Ancora con questa retorica dell'eroismo... chiedete ai civili se quelli che li hanno usati come scudi u… - kumbiaerumba : RT @DianaLanciotti: @HuffPostItalia Ancora con questa retorica dell'eroismo... chiedete ai civili se quelli che li hanno usati come scudi u… - DianaLanciotti : Ancora con questa retorica dell'eroismo... chiedete ai civili se quelli che li hanno usati come scudi umani sono er… - DianaLanciotti : @HuffPostItalia Ancora con questa retorica dell'eroismo... chiedete ai civili se quelli che li hanno usati come scu… - angiolettab68 : Una frase al giorno su GUERRA La g u e r r a di fake news è una delle pagine più buie dell'invasione russa dell'U… -