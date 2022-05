Campionati Nazionali Universitari, il CUS Bergamo fa incetta di medaglie nel karate e nel taekwondo (Di martedì 17 maggio 2022) I Campionati Nazionali Universitari sono iniziati nel migliore dei modi per il CUS Bergamo. La formazione legata all’Università di Bergamo ha infatti fatto incetta di medaglie a Cassino nel corso delle prime giornate di gare dedicate alle arti marziali, salendo sul gradino più alto del podio con Camilla Petruzzi. La portacolori della squadra orobica ha infatti brillato nel karate femminile aggiudicandosi il titolo nella categoria Kumite Seniores +68 chilogrammi, precedendo così la compagna Eleonora Petruzzi e regalando al CUS il secondo posto nella classifica a squadre. Discorso diverso invece in campo maschile dove il team bergamasco si è dovuto accontentare del quarto posto assoluto nella graduatoria, frutto dei bronzi conquistati nel kumite seniores ... Leggi su bergamonews (Di martedì 17 maggio 2022) Isono iniziati nel migliore dei modi per il CUS. La formazione legata all’Università diha infatti fattodia Cassino nel corso delle prime giornate di gare dedicate alle arti marziali, salendo sul gradino più alto del podio con Camilla Petruzzi. La portacolori della squadra orobica ha infatti brillato nelfemminile aggiudicandosi il titolo nella categoria Kumite Seniores +68 chilogrammi, precedendo così la compagna Eleonora Petruzzi e regalando al CUS il secondo posto nella classifica a squadre. Discorso diverso invece in campo maschile dove il team bergamasco si è dovuto accontentare del quarto posto assoluto nella graduatoria, frutto dei bronzi conquistati nel kumite seniores ...

