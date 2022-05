Tennis, Iga Swiatek: “Surreale vincere tutti questi tornei di fila, con Barty sarebbe stato più difficile” (Di lunedì 16 maggio 2022) Iga Swiatek si conferma la nuova regina del Tennis mondiale dopo il ritiro dell’ex n.1 al mondo e vincitrice degli Open d’Australia 2022 Ashleigh Barty, trionfando per il secondo anno di seguito sulla terra rossa del Foro Italico e portando a quota 28 la striscia di incontri vinti consecutivamente nel circuito maggiore. La ventenne polacca, imponendosi ieri in finale per 6-2 6-2 sulla tunisina Ons Jabeur, ha ottenuto il quinto titolo di fila presentandosi così al via del Roland Garros nel ruolo di favorita d’obbligo. “vincere tutti questi tornei consecutivamente è qualcosa di Surreale. Credo che la chiave sia stata quella di continuare a fare le cose che facevo prima. È piuttosto strano perché potresti pensare che in ogni torneo ci ... Leggi su oasport (Di lunedì 16 maggio 2022) Igasi conferma la nuova regina delmondiale dopo il ritiro dell’ex n.1 al mondo e vincitrice degli Open d’Australia 2022 Ashleigh, trionfando per il secondo anno di seguito sulla terra rossa del Foro Italico e portando a quota 28 la striscia di incontri vinti consecutivamente nel circuito maggiore. La ventenne polacca, imponendosi ieri in finale per 6-2 6-2 sulla tunisina Ons Jabeur, ha ottenuto il quinto titolo dipresentandosi così al via del Roland Garros nel ruolo di favorita d’obbligo. “consecutivamente è qualcosa di. Credo che la chiave sia stata quella di continuare a fare le cose che facevo prima. È piuttosto strano perché potresti pensare che in ogni torneo ci ...

