Sassuolo-Milan | le info sui biglietti per la sfida del Mapei

(Di lunedì 16 maggio 2022)– Atmosfera alle stelle per l’ultima giornata di campionato che sarà decisiva per assegnare lo Scudetto, a dodici anni di distanza dall’ultima volta. Ilgiocherà sul campo del, mentre l’Inter sfiderà a San Siro la Sampdoria. E’ caccia aiper lache potrebbe riportare il tricolore in rossonero, L'articolo

Advertising

SerieA : 38ª: 20/5 Torino-Roma 20:45 21/5 Genoa-Bologna 17:15 21/5 Atalanta-Empoli 20:45 21/5 Fiorentina-Juventus 20:45 21/… - AntoVitiello : Ufficiale: Sassuolo-Milan e Inter-Sampdoria si giocheranno domenica 22 maggio alle ore 18:00 #sassuolomilan - Gazzetta_it : Milan oltre ogni limite, ma storia e Sassuolo fanno sperare l’Inter - sassuolonews : Sassuolo-Milan, Sky Calcio Club: 'Neroverdi in pubblicità di loro stessi' - giancarlolabat : RT @SerieA: 38ª: 20/5 Torino-Roma 20:45 21/5 Genoa-Bologna 17:15 21/5 Atalanta-Empoli 20:45 21/5 Fiorentina-Juventus 20:45 21/5 Lazio-Hell… -

Inter - Sampdoria e, decisive per assegnare il campionato, si disputeranno domenica 22 maggio alle 18. Le sfide salvezza domenica alle ...Più semplici i calcoli in casa nerazzurra: l'Inter è obbligata a vincere e a sperare che ilperda con il. Non ci sono altre combinazioni di risultati che permetterebbero agli attuali ...Scudetto, Europa e salvezza: sino all'ultima giornata ogni punto può determinare il destino della Serie A 2021-2022. Milan e Inter continuano a non perdere terreno l'una dall'altra, con i rossoneri in ...Quella di ieri contro il Sassuolo potrebbe essere stata l’ultima recita al Dall ... Il Napoli era quello che aveva mosso i passi più concreti, c’era anche un interesse del Milan. E pensare che il ...