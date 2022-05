Pagare o no il gas alla Russia in rubli? Il compromesso della Ue (Di lunedì 16 maggio 2022) (Adnkronos) – I governi non sanno cosa fare, gli operatori continuano a studiare soluzioni e la Ue prende sostanzialmente tempo. L’obiettivo finale è quello di Pagare il gas alla Russia in rubli, come prevederebbe il decreto firmato da Putin, ma senza aggirare le sanzioni. Il dilemma impegna tutti e, tra una dichiarazione e l’altra, più o meno aperturista, la soluzione sembra sempre più orientarsi verso un compromesso: non saranno le aziende europee a violare le sanzioni, ma saranno i russi a farlo, giocando sul cambio in rubli delle forniture pagate in euro. Anche l’Eni, come le altre grandi aziende in Europa, sta pensando a come muoversi. Il gruppo energetico “sta tuttora svolgendo le proprie valutazioni e al momento non ha avviato la procedura di apertura dei due conti”, ha ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 16 maggio 2022) (Adnkronos) – I governi non sanno cosa fare, gli operatori continuano a studiare soluzioni e la Ue prende sostanzialmente tempo. L’obiettivo finale è quello diil gasin, come prevederebbe il decreto firmato da Putin, ma senza aggirare le sanzioni. Il dilemma impegna tutti e, tra una dichiarazione e l’altra, più o meno aperturista, la soluzione sembra sempre più orientarsi verso un: non saranno le aziende europee a violare le sanzioni, ma saranno i russi a farlo, giocando sul cambio indelle forniture pagate in euro. Anche l’Eni, come le altre grandi aziende in Europa, sta pensando a come muoversi. Il gruppo energetico “sta tuttora svolgendo le proprie valutazioni e al momento non ha avviato la procedura di apertura dei due conti”, ha ...

