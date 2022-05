Lega, quattro i sindaci che hanno preso la tessera (Di lunedì 16 maggio 2022) Bergamo. quattro nuovi sindaci entrano a far parte della Lega. La presentazione ufficiale è avvenuta lunedì mattina nella sede cittadina del partito, in via Cadore. Il gruppo bergamasco si allarga quindi con l’ingresso nel movimento, oltre a nuovi consiglieri comunali e a Raffaele Moriggi con tre mandati da sindaco a Pagazzano, di Fausto Dolci (Costa Serina), Cristian Molinari (Rogno), Alessandro Balestra (Moio De’ Calvi) e Enrico Rodolfo Agazzi (Grone). Salgono così a quota 58 i sindaci e 66 gli amministratori tesserati che fanno parte del partito. “Da sindaci e amministratori locali – hanno dichiarato Dolci, Molinari, Balestra, Agazzi e Moriggi – siamo orgogliosi di intraprendere questo importante percorso all’interno di un movimento che ha sempre dimostrato ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 16 maggio 2022) Bergamo.nuovientrano a far parte della. La presentazione ufficiale è avvenuta lunedì mattina nella sede cittadina del partito, in via Cadore. Il gruppo bergamasco si allarga quindi con l’ingresso nel movimento, oltre a nuovi consiglieri comunali e a Raffaele Moriggi con tre mandati da sindaco a Pagazzano, di Fausto Dolci (Costa Serina), Cristian Molinari (Rogno), Alessandro Balestra (Moio De’ Calvi) e Enrico Rodolfo Agazzi (Grone). Salgono così a quota 58 ie 66 gli amministratoriti che fanno parte del partito. “Dae amministratori locali –dichiarato Dolci, Molinari, Balestra, Agazzi e Moriggi – siamo orgogliosi di intraprendere questo importante percorso all’interno di un movimento che ha sempre dimostrato ...

