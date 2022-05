Juventus-Lazio | succede di tutto | un gesto ha sorpreso i tifosi

(Di lunedì 16 maggio 2022) Lagioca l’ultima stagionale davanti ai propri. Serata emozionante per il pubblico bianconero e per alcuni giocatori. Nel posticipo della trentottesima giornata di Serie A allo Stadium si stanno affrontando. Match molto importante per i biancocelesti che si giocano l’Europa mentre il club bianconero vuole chiudere bene la propria stagione Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

TORINO - Finisce un'era . In un Allianz Stadium gremito solo (o quasi) per lui, Giorgio Chiellini viene richiamato in panchina al minuto 17 della sfida tra, con i bianconeri già in vantaggio grazie alla rete di Dusan Vlahovic: diciassette, come gli anni trascorsi in bianconero, dallo Scudetto del 2005 - 06 , revocato ed assegnato all'...17 minuti, come i suoi anni alla Juve: tanto è durata l'ultima partita di Giorgio Chiellini all'Allianz Stadium. Il capitano bianconero ha iniziato da titolare la partita contro laa fianco del compagno di mille battaglie Leonardo Bonucci, in lacrime al momento della sua sostituzione. La standing ovation, l'emozione del pubblico, dei compagni, di Allegri e della dirigenza ...A pochi minuti dal calcio d'inizio tra Juventus e Lazio, le Juventus Women si sono prese la scena dello Stadium. Le ragazze di Montemurro sono state premiate per la conquista del quinto scudetto ...Al termine del primo tempo di Juventus - Lazio è intervenuto ai microfoni di Sky Sport Manuel Locatelli. Il giocatore oltre a parlare della partita si è anche espresso sull'addio ...