Ultime Notizie – Nato, vertice a Berlino: “Ucraina può vincere questa guerra” (Di domenica 15 maggio 2022) Geoana: “Siamo uniti, siamo forti, continueremo ad aiutare gli ucraini”. Blinken arrivato in Germania “L’Ucraina può vincere questa guerra”. Così Mircea Geoana, vice segretario generale della Nato, arrivando all’incontro informale dei ministri degli Esteri degli Stati membri dell’Alleanza, a Berlino. “C’è stato un immenso supporto pubblico per l’Ucraina”, aggiunge dopo la vittoria della Kalush Orchestra all’Eurovision con le “congratulazioni”, “da tutta l’Europa e dall’Australia” e “il messaggio che vogliamo mandare a Putin è che hanno iniziato la guerra più cinica e brutale dalla Seconda guerra Mondiale”. “Siamo uniti, siamo forti, continueremo – afferma – ad aiutare gli ucraini a vincere ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 15 maggio 2022) Geoana: “Siamo uniti, siamo forti, continueremo ad aiutare gli ucraini”. Blinken arrivato in Germania “L’può”. Così Mircea Geoana, vice segretario generale della, arrivando all’incontro informale dei ministri degli Esteri degli Stati membri dell’Alleanza, a. “C’è stato un immenso supporto pubblico per l’”, aggiunge dopo la vittoria della Kalush Orchestra all’Eurovision con le “congratulazioni”, “da tutta l’Europa e dall’Australia” e “il messaggio che vogliamo mandare a Putin è che hanno iniziato lapiù cinica e brutale dalla SecondaMondiale”. “Siamo uniti, siamo forti, continueremo – afferma – ad aiutare gli ucraini a...

