Ultime Notizie – Covid oggi Puglia | 1 723 contagi e 3 morti | bollettino 15 maggio

(Di domenica 15 maggio 2022) Sono 1.723 i nuovida coronavirus15in, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 3. I nuovi casi, individuati attraverso 12.688 tamponi, sono così suddivisi per provincia: Bari: 588; Bat: 101; Brindisi: 139; Fa: 196; Lecce: 391; Taranto: 289; Residenti fuori regione: 17; Provincia in definizione: 2. Sono 89.065 le persone attualmente positive, 462 ricoverate in area non critica e 25 in terapia intensiva. Dati complessivi: 1.108.902 casi totali, 10.823.473 tamponi eseguiti, 1.011.441 persone guarite e 8.396 decessi. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione