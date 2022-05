Qualificazioni Atp Ginevra 2022: Cecchinato domina Cuevas e centra il main draw (Di domenica 15 maggio 2022) Marco Cecchinato ha raggiunto il tabellone principale dell’Atp 250 di Ginevra 2022, superando due turni di qualificazione sul rosso elvetico. Grandi prestazioni del tennista siciliano, specialista sulla terra battuta; prima un successo autorevole ai danni del tedesco Julian Lenz, poi una vittoria dal grande valore specifico contro un altro specialista, ossia il sudamericano Pablo Cuevas. Cecchinato ha sconfitto il più esperto atleta originario dell’Uruguay per 6-1, 6-3, non lasciando scampo all’opponente nel corso dell’intero match. Azzurro mai domo sulle condizioni di gioco preferite, con un rovescio finalmente solido ad accompagnare il solito rendimento convincente con dritto e smorzata. Dopo averlo insidiato agli Internazionali d’Italia, Cecchinato ritroverà il connazionale Fabio ... Leggi su sportface (Di domenica 15 maggio 2022) Marcoha raggiunto il tabellone principale dell’Atp 250 di, superando due turni di qualificazione sul rosso elvetico. Grandi prestazioni del tennista siciliano, specialista sulla terra battuta; prima un successo autorevole ai danni del tedesco Julian Lenz, poi una vittoria dal grande valore specifico contro un altro specialista, ossia il sudamericano Pabloha sconfitto il più esperto atleta originario dell’Uruguay per 6-1, 6-3, non lasciando scampo all’opponente nel corso dell’intero match. Azzurro mai domo sulle condizioni di gioco preferite, con un rovescio finalmente solido ad accompagnare il solito rendimento convincente con dritto e smorzata. Dopo averlo insidiato agli Internazionali d’Italia,ritroverà il connazionale Fabio ...

