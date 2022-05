Notte dei Musei a Roma, il bilancio di Gualtieri: “È stata straordinaria” (Di domenica 15 maggio 2022) Roma – “Per Roma è stata una Notte dei Musei straordinaria con più di 70mila persone che hanno partecipato ad oltre 100 eventi. C’è una grande voglia di cultura, bellezza e partecipazione. Un segno della città che rinasce. Davvero una bellissima serata. Grazie a tutti i partecipanti!”. Lo scrive su Facebook il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, tracciando un bilancio della Notte dei Musei. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di domenica 15 maggio 2022)– “Perunadeicon più di 70mila persone che hanno partecipato ad oltre 100 eventi. C’è una grande voglia di cultura, bellezza e partecipazione. Un segno della città che rinasce. Davvero una bellissima serata. Grazie a tutti i partecipanti!”. Lo scrive su Facebook il sindaco di, Roberto, tracciando undelladei. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

LauraPausini : Siete pronti per la finale di @Eurovision alle 21.00? Durante quest’ultima notte indosserò dei meravigliosi capi di… - gualtierieurope : Dopo 2 anni di stop per la pandemia, oggi torna a #Roma “La Notte dei Musei”. Dalle 20 alle 2 aperti in via straord… - vigilidelfuoco : Durante la “Notte dei musei” #vigilidelfuoco “Ciceroni” proprio nella #Roma dove lo storico oratore visse… Hanno gu… - MoonRos : @rubio_chef Dopo le manifestazioni per soli Ariani, ora aspettiamo un'altra Notte dei Cristalli - Lopinionista : Notte dei Musei a Roma: il bilancio di Gualtieri: 'È stata una straordinaria' -