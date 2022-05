Napoli, Il Mattino: “Spalletti non arretra dopo le contestazioni” (Di domenica 15 maggio 2022) Napoli, IL Mattino- Come scrive il giornale Il Mattino, Luciano Spalletti non ha davvero intenzione di lasciare la città dopo la contestazione. Sono stati davvero giorni duri in città con tantissimi striscioni importanti contro Spalletti e la società insieme alla squadra. Sintomo che in questa annata il popolo azzurro sente proprio perso l’obbiettivo scudetto che era davvero alla portata della squadra che non è riuscita mai ad imporsi nei grandi momenti che l’hanno distinta. Mai così in basso il rapporto tra Napoli e Squadra che vogliono davvero aria nuova dopo tanta delusione in questione. “Spalletti non ti rabbuiare, Napoli è di mille colori”. Questo il titolo in taglio basso di prima pagina dell’edizione odierna ... Leggi su seriea24 (Di domenica 15 maggio 2022), IL- Come scrive il giornale Il, Lucianonon ha davvero intenzione di lasciare la cittàla contestazione. Sono stati davvero giorni duri in città con tantissimi striscioni importanti controe la società insieme alla squadra. Sintomo che in questa annata il popolo azzurro sente proprio perso l’obbiettivo scudetto che era davvero alla portata della squadra che non è riuscita mai ad imporsi nei grandi momenti che l’hanno distinta. Mai così in basso il rapporto trae Squadra che vogliono davvero aria nuovatanta delusione in questione. “non ti rabbuiare,è di mille colori”. Questo il titolo in taglio basso di prima pagina dell’edizione odierna ...

