Advertising

sportli26181512 : Milan, il coperchio del Diavolo -

Corriere dello Sport

Non credevo che ilpotesse lottare per lo scudetto, perciò considero eccezionale il lavoro della coppia Pioli - ... Pioli e Zlatan hanno fatto le pentole, ilce l'ha messo la società che ...Al momento la lotta per lo scudetto è ( come quel tempo felice) tra milanesi,( 77 punti) e ... Beppe Saronni , 64 anni, vincente sulla strada e come dirigente sportivo, toglie ilsul ... Milan, il coperchio del Diavolo Non credevo che il Milan potesse lottare per lo scudetto, perciò considero eccezionale il lavoro della coppia Pioli-Ibra. Sì, perché l’uno ha migliorato l’altro e tutti e due hanno fatto il bene della ...