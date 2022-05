La Swiatek trionfa agli Internazionali d' Italia | Jabeur ko in due set

Advertising

sportli26181512 : Internazionali di Roma, trionfa Swiatek: Jabeur ko in finale 6-2, 6-2: Prosegue il momento magico di Iga Swiatek, c… - sportface2016 : #InternazionalidItalia (#IBI22), #Swiatek: 'Spero di continuare la striscia di vittorie' - federtennis : Per il 2° anno di fila @iga_swiatek trionfa a Roma! ?? La polacca sconfigge Jabeur 6-2 6-2: campionessa degli… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Tennis #InternazionaliBNL Trionfa la #Swiatek sulla #Jabeur in una #finale senza storia, archiviat… -

ROMA - Per il secondo anno consecutivo è Igala regina degli Internazionali d'Italia femminili, torneo Wta 1000, con 2.527.250 dollari di montepremi, in corso sulla terra rossa del Foro Italico, a Roma: una finale senza storia, dominata ...completa il back - to - back al Foro , dove è in serie positiva da undici partite, lei che in questo 2022 ha già messo in bacheca cinque trofei, compresi quattro "1000". Non visualizzi questo ...Swiatek si impone con un doppio 6-2 ai danni di Jabeur e la numero 1 del mondo conquista gli Internazionali d'Italia ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Tennis, Internazionali d'Italia: Swiatek campionessa. Alle 16 in campo Djokovic-Tsitsipas ...