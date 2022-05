Ilary Blasi rompe il silenzio sul presunto litigio con Alvin | “Vi svelerò il vero motivo per cui ho litigato con lui…”

(Di domenica 15 maggio 2022) Da alcuni giornie l’inviato dell’Isola dei Famosisi trovano al centro del gossip. Nello specifico secondo quanto emerso da alcune indiscrezioni, e più esattamente in seguito alle frecciatine che i due si sono scambiati nel corso delle ultime puntate del reality show, sembrerebbe che il loro rapporto non sia più quello di un tempo. Ma esattamente cosa c’è diin tutto questo? Ad intervenire sulla questione è stata proprio la conduttrice nel corso della puntata del reality show andata in onda nella serata di ieri, venerdì 13 maggio 2022. Le indiscrezioni sul rapporto traDa alcuni giorni si sta tanto parlando del rapporto che lega la conduttrice dell’Isola dei Famosie ...

Advertising

andreastoolbox : #Tensioni tra Ilary Blasi e Alvin? La conduttrice commenta i rumor in diretta - Valenti63459348 : RT @Ninomauger: RICORDIAMO ALLA SPAGNA CHE L’UNICA CHANEL FAMOSA È LA FIGLIA DI FRANCESCO TOTTI ED ILARY BLASI ! #Eurovision #escita #esc2… - bistrattata : Tutto può succedere -cit Ilary Blasi #EscIta2022 #Eurovision - infoitcultura : Francesco Totti, il messaggio lascia tutti senza parole: la reazione di Ilary Blasi - Salvato40499527 : RT @Ninomauger: RICORDIAMO ALLA SPAGNA CHE L’UNICA CHANEL FAMOSA È LA FIGLIA DI FRANCESCO TOTTI ED ILARY BLASI ! #Eurovision #escita #esc2… -

Proprio poco prima di salutare il pubblico e dare l'appuntamento alla prossima puntata,ha annunciato un'importante novità. Che avverrà proprio nel corso del prossimo appuntamento col reality, fissato per lunedì sera. Pronti per scoprire di cosa si tratta Accadrà lunedì sera ...Il motivo Il vestito con cui si è presentata in studio daper l' Isola dei Famosi , dove fa l'opinionista. Un abito 'perfetto per il safari'. Gerry Scotti, uno dei conduttori del tg ...Da alcuni giorni Ilary Blasi e l’inviato dell'Isola dei Famosi Alvin si trovano al centro del gossip. Nello specifico secondo quanto emerso da ...Attimi di paura durante le riprese dell'ultimo appuntamento con L'Isola dei famosi. Un concorrente è rimasto vittima di un infortunio ...