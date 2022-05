Decreto Aiuti, l’assistenzialismo del governo premia i nullafacenti a scapito di chi produce (Di domenica 15 maggio 2022) Dopo l’annuncio in pompa magna fatto dal Presidente Draghi durante la conferenza ufficiale di qualche giorno fa, domani andrà in Gazzetta Ufficiale il testo del Decreto Aiuti. Quello che prevede il sostegno di 200 euro una tantum, ovvero erogato una volta sola, a dipendenti, pensionati e autonomi con un reddito fino a 35mila euro lordi. Un intervento da 7,5 miliardi. Un rapporto costi-benefici che lascia particolarmente perplessi. Mai basiti però quanto la suddivisione dei destinatari della mancia, che ignora le partite iva, a scapito della platea grillina, che già gode del sussidio del reddito di cittadinanza. La prima versione del Decreto non soddisfaceva i 5 stelle. È stata quindi rivista e dopo il secondo Consiglio dei Ministri di giovedì 5 maggio, l’aiuto si è allargato ai titolari del reddito di cittadinanza, ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 15 maggio 2022) Dopo l’annuncio in pompa magna fatto dal Presidente Draghi durante la conferenza ufficiale di qualche giorno fa, domani andrà in Gazzetta Ufficiale il testo del. Quello che prevede il sostegno di 200 euro una tantum, ovvero erogato una volta sola, a dipendenti, pensionati e autonomi con un reddito fino a 35mila euro lordi. Un intervento da 7,5 miliardi. Un rapporto costi-benefici che lascia particolarmente perplessi. Mai basiti però quanto la suddivisione dei destinatari della mancia, che ignora le partite iva, adella platea grillina, che già gode del sussidio del reddito di cittadinanza. La prima versione delnon soddisfaceva i 5 stelle. È stata quindi rivista e dopo il secondo Consiglio dei Ministri di giovedì 5 maggio, l’aiuto si è allargato ai titolari del reddito di cittadinanza, ...

