ATP Roma 2022, Stefanos Tsitsipas: “Ho imparato molto dai match con Djokovic. Roma simile ad Atene” (Di domenica 15 maggio 2022) Stefanos Tsitsipas si giocherà quest’oggi la prima finale della sua carriera agli Internazionali d’Italia 2022. Un successo in rimonta contro Alexander Zverev gli ha concesso l’ultimo atto da disputare al Foro Italico contro Novak Djokovic: una replica del match per il titolo del Roland Garros 2022, in cui il greco fu avanti di due set prima di subire la rimonta del numero 1 al mondo. In conferenza stampa, il tennista ellenico è stato pungolato proprio sui due precedenti contro Nole: “Traggo sempre lezioni da ogni match con questi giocatori. Sono tennisti completi e il margine è molto sottile quando si affrontano questi avversari. Li ho analizzati bene quei match e alcune cose non hanno funzionato per me quando ero in vantaggio per due ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022)si giocherà quest’oggi la prima finale della sua carriera agli Internazionali d’Italia. Un successo in rimonta contro Alexander Zverev gli ha concesso l’ultimo atto da disputare al Foro Italico contro Novak: una replica delper il titolo del Roland Garros, in cui il greco fu avanti di due set prima di subire la rimonta del numero 1 al mondo. In conferenza stampa, il tennista ellenico è stato pungolato proprio sui due precedenti contro Nole: “Traggo sempre lezioni da ognicon questi giocatori. Sono tennisti completi e il margine èsottile quando si affrontano questi avversari. Li ho analizzati bene queie alcune cose non hanno funzionato per me quando ero in vantaggio per due ...

