Sinner perde | ma la sensibilità è da campione

(Di sabato 14 maggio 2022) di Paolo Franci Sefanos Tsitsipas sta per chiudere l'avventura di Jannik. Il greco, ormai padrone della sfida, è pronto a servire sul match point, quandocapisce cosa sono quelle urla che ...

Advertising

brvzovic : se sinner perde la prossima io cambio tennista - peppesz : @hazsmyall Dire che Sinner perde sempre dai top 5 non è sensato? Dai su, buona serata - solounastella : RT @TennisWorldit: Jannik Sinner perde ma vince fuori dal campo: gran gesto dell'azzurro - AOnewsIT : La gara di oggi è stata vinta per 53s: ?? 15:54 repubblica: Tennis, Jannik Sinner battuto agli Inter.… ?? 15:54 RaiN… - TennisWorldit : Jannik Sinner perde ma vince fuori dal campo: gran gesto dell'azzurro -

E il matchha giocato un gran primo set e avrebbe anche potuto vincerlo. La sensazione che Tsitsipas si sia salvato grazie alla prima di servizio (pazzesca quella 'a uscire') è netta, anche ...Il giocatore altoatesino dolorante all'anca cede in due set al rivale greco, che vince con il punteggio di 7 - 6 6 - 2Tifoso colpito da malore, Jannik è in prima fila per i soccorsi: fa arrivare l’acqua e fermare il match. Poi cede contro Tsitsipas ...14:48 – PRIMO SET TSITSIPAS! Un’interruzione di. 15:26 – Sfiduciato Jannik adesso: lo sforzo del primo set ed i problemi fisici lo stanno togliendo dal match. Dopo un primo set complicato, tutto facil ...