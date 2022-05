"Purtroppo ha perso la madre ieri": Serena Bortone rivela in tv il dramma di Samuel Peron (Di sabato 14 maggio 2022) Un grave lutto ha colpito Samuel Peron, il danzatore 40enne di Vicenza, protagonista di Ballando con le Stelle, che ha perso sua madre. Ad annunciarlo è stata Serena Bortone, la conduttrice di Oggi è un altro giorno, il programma che va in onda nel pomeriggio su Rai 1. Ma come mai il luttuoso annuncio è stato dato proprio dalla Bortone? La ragione è semplice: Peron avrebbe dovuto essere tra gli ospiti del suo programma nella puntata di venerdì 13 maggio, ma per la tragedia, ovviamente, l'ospitata è saltata. Forse la Bortone ha parlato del lutto del ballerino perché era stato annunciato, e insomma il pubblico iniziava ad interrogarsi: perché non si palesa? La spiegazione della Bortone è arrivata nelle battute ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 14 maggio 2022) Un grave lutto ha colpito, il danzatore 40enne di Vicenza, protagonista di Ballando con le Stelle, che hasua. Ad annunciarlo è stata, la conduttrice di Oggi è un altro giorno, il programma che va in onda nel pomeriggio su Rai 1. Ma come mai il luttuoso annuncio è stato dato proprio dalla? La ragione è semplice:avrebbe dovuto essere tra gli ospiti del suo programma nella puntata di venerdì 13 maggio, ma per la tragedia, ovviamente, l'ospitata è saltata. Forse laha parlato del lutto del ballerino perché era stato annunciato, e insomma il pubblico iniziava ad interrogarsi: perché non si palesa? La spiegazione dellaè arrivata nelle battute ...

