Poi Michel Hazanavicius la parte per lei in “Final Cut” l’ha trovata... (Di sabato 14 maggio 2022) l’happy end non è mai scontato. «“Nel film non c’è una parte giusta per te” insisteva mio marito. Poi, però, mi ha chiesto di dargli un parere sull’adattamento: l’ho trovato ottimo, ho riso fino alle lacrime (mia figlia era stupita: “Mamma, cosa stai leggendo?!?”) e… sono tornata alla carica! “Okay okay, se pensi che il ruolo della truccatrice ti si addica, è tuo!” ha ceduto. Se non fosse finita così, credo che oggi brontolerei assai». E invece Bérénice Bejo sorride felice di questa nuova regia di Michel Hazanavicius. Seduta nello studio della loro accogliente casetta su Canal Saint-Martin, a Parigi, non prova neppure a dissimulare l’orgoglio per Final Cut, che il 17 maggio inaugurerà il Festival di Cannes. ... Leggi su iodonna (Di sabato 14 maggio 2022)ppy end non è mai scontato. «“Nel film non c’è unagiusta per te” insisteva mio marito. Poi, però, mi ha chiesto di dargli un parere sull’adattamento: l’ho trovato ottimo, ho riso fino alle lacrime (mia figlia era stupita: “Mamma, cosa stai leggendo?!?”) e… sono tornata alla carica! “Okay okay, se pensi che il ruolo della truccatrice ti si addica, è tuo!” ha ceduto. Se non fosse finita così, credo che oggi brontolerei assai». E invece Bérénice Bejo sorride felice di questa nuova regia di. Seduta nello studio della loro accogliente casetta su Canal Saint-Martin, a Parigi, non prova neppure a dissimulare l’orgoglio perCut, che il 17 maggio inaugurerà il Festival di Cannes. ...

