MotoGP, risultati e classifica FP3 GP Francia 2022: Zarco precede Bagnaia e Quartararo, Bastianini 16° (Di sabato 14 maggio 2022) Johann Zarco ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 3 del GP di Francia 2022, settima tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Le Mans. Il francese si è esaltato in sella alla Ducati Pramac e sul finire della sessione ha stampato un perentorio 1:30.537, riuscendo così a precedere il nostro Francesco Bagnaia per appena 31 millesimi. Il piemontese si è distinto con la sua Ducati ufficiale, ma è stato beffato quando ormai la bandiera a scacchi sventolava. Ottimi segnali per il ribattezzato Pecco, che si lascia alle spalle l’altro francese Fabio Quartararo, leader del Mondiale con la sua Yamaha e contro cui battaglierà tra qualifiche e gare. Inseguono lo spagnolo Marc Marquez con la Honda e l’australiano Jack Miller con l’altra Ducati ufficiale. ... Leggi su oasport (Di sabato 14 maggio 2022) Johannha firmato il miglior tempo nelle prove libere 3 del GP di, settima tappa del Mondialeche va in scena sul circuito di Le Mans. Il francese si è esaltato in sella alla Ducati Pramac e sul finire della sessione ha stampato un perentorio 1:30.537, riuscendo così are il nostro Francescoper appena 31 millesimi. Il piemontese si è distinto con la sua Ducati ufficiale, ma è stato beffato quando ormai la bandiera a scacchi sventolava. Ottimi segnali per il ribattezzato Pecco, che si lascia alle spalle l’altro francese Fabio, leader del Mondiale con la sua Yamaha e contro cui battaglierà tra qualifiche e gare. Inseguono lo spagnolo Marc Marquez con la Honda e l’australiano Jack Miller con l’altra Ducati ufficiale. ...

