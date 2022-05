L’annuncio dell’Ossezia del Sud | il 17 luglio un referendum per l’annessione alla Russia

(Di sabato 14 maggio 2022) L’Ossezia del Sud, regione separatista della Georgia, è sempre più determinata a unirsi a Mosca: nelle ultime ore la leadership ha annunciato unsul, previsto per il prossimo 17. Anatoly Bibilov, attuale presidente dell’autoproclamata repubblica (che il prossimo 21 maggio sarà sostituito da Alan Gagloyev), ha firmato il decreto che stabilisce la data deldefinendosi «guidato dal desiderio storico del popolo della Repubblicadel Sud per la riunificazione con la». Come riporta Ukrinform, a fine marzo il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha affermato che Mosca «rispetterà» i risultati delin Ossezia del Sud sull’unificazione con la ...

Advertising

del sud, che conta circa 50mila ... al momento dello scioglimento'Urss. Nel 2008 la ... Per ora'Abkhazia non ha intenzione di unirsi ...era arrivato già nella giornata di ieri ...... d'altro canto, ha affermato in precedenza che un referendum sull'adesionedel Sud alla Russia non avrebbe alcun valore legale durante'occupazione.del Sud tra Georgia e Russia ...