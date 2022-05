Eurovision 2022, “Aiutate Mariupol”. L’Ucraina rischia la squalifica? (Di sabato 14 maggio 2022) Eurovision è una manifestazione apolitica. Per questo sui social e dopo l’appello della Kalush Orchestra per aiutare e sostenere l‘Ucraina e Mariupol, in molti hanno scritto di una possibile eliminazione. Che non ci sarà, almeno secondo quanto trapelato al momento. Il leader della band ucraina, alla fine dell’esibizione, ha detto: “Per favore, Aiutate L’Ucraina, per favore Aiutate Mariupol, Aiutate l’acciaieria di Azovstal, adesso“. Ora, nel regolamento della manifestazione si legge: “L’ESC è un evento apolitico. Tutte le emittenti partecipanti, inclusa l’emittente ospitante, avranno la responsabilità di garantire che tutte le misure necessarie siano intraprese all’interno delle rispettive delegazioni e squadre per salvaguardare gli interessi e l’integrità dell’ESC e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 14 maggio 2022)è una manifestazione apolitica. Per questo sui social e dopo l’appello della Kalush Orchestra per aiutare e sostenere l‘Ucraina e, in molti hanno scritto di una possibile eliminazione. Che non ci sarà, almeno secondo quanto trapelato al momento. Il leader della band ucraina, alla fine dell’esibizione, ha detto: “Per favore,, per favorel’acciaieria di Azovstal, adesso“. Ora, nel regolamento della manifestazione si legge: “L’ESC è un evento apolitico. Tutte le emittenti partecipanti, inclusa l’emittente ospitante, avranno la responsabilità di garantire che tutte le misure necessarie siano intraprese all’interno delle rispettive delegazioni e squadre per salvaguardare gli interessi e l’integrità dell’ESC e ...

