160 star contro il provvedimento che potrebbe rendere l’aborto illegale (Di sabato 14 maggio 2022) Il provvedimento che potrebbe rendere l’aborto illegale negli Stati Uniti d’America continua a infiammare la protesta. Anche il mondo dello spettacolo insieme a migliaia di cittadini, scende in difesa delle donne e della rivendicazione del diritto a decidere del proprio corpo e del proprio futuro. In questa battaglia tante le star di Hollywood per proteggere il diritto costituzionale all’aborto. Una questione storica che infiamma gli Usa. Attrici, cantanti e modelle, hanno deciso di fare la loro parte e di dire NO con queste parole: “I nostri corpi sono i nostri, se non lo sono, non possiamo essere veramente liberi o uguali” In tutto 160 grandi nomi, da Miley Cyrus a Ariana Grande continuando con Billie Eilish, Kendall Jenner, Selena Gomez, Camila Cabello, Demi Lovato. ... Leggi su news.robadadonne (Di sabato 14 maggio 2022) Ilchenegli Stati Uniti d’America continua a infiammare la protesta. Anche il mondo dello spettacolo insieme a migliaia di cittadini, scende in difesa delle donne e della rivendicazione del diritto a decidere del proprio corpo e del proprio futuro. In questa battaglia tante ledi Hollywood per proteggere il diritto costituzionale al. Una questione storica che infiamma gli Usa. Attrici, cantanti e modelle, hanno deciso di fare la loro parte e di dire NO con queste parole: “I nostri corpi sono i nostri, se non lo sono, non possiamo essere veramente liberi o uguali” In tutto 160 grandi nomi, da Miley Cyrus a Ariana Grande continuando con Billie Eilish, Kendall Jenner, Selena Gomez, Camila Cabello, Demi Lovato. ...

