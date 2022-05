Un Posto al Sole Anticipazioni dal 16 al 20 maggio 2022: Marina lascia Napoli. Lara ce l'ha fatta! (Di venerdì 13 maggio 2022) Scopriamo le Anticipazioni e le Trame di Un Posto al Sole per le Puntate della Soap, in onda dal 16 al 20 maggio 2022. Leggi su comingsoon (Di venerdì 13 maggio 2022) Scopriamo lee le Trame di Unalper le Puntate della Soap, in onda dal 16 al 20

Advertising

LisbonFereghet1 : @ValeriaParrell2 Bellissima. Vista soltanto attraverso anni e anni di 'Un posto al sole' non vedo l'ora di andarci di persona. ?? - puffini4 : RT @CelePistillo: “L’asfalto te lo senti già molle sotto i piedi, le polveri sottili diventano ancora più cattive, il sole scortica i palaz… - _Facezia_ : @laghee78 @DAVIDPARENZO I 'deficienti' sono tanti. Pure quelli che non aiutano le donne importunate che non riescon… - sbirulinina : RT @CelePistillo: “L’asfalto te lo senti già molle sotto i piedi, le polveri sottili diventano ancora più cattive, il sole scortica i palaz… - SignoraPiuma : RT @Trovatelli4000: Questa piccola ha circa 5 mesi, taglia media, ed è stata abbandonata in un terreno insieme al fratello. Sono troppo pic… -