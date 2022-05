LIVE Giro d’Italia 2022, tappa di oggi in DIRETTA: la fuga supera il Monte Sirino, 5? per loro (Di venerdì 13 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2022 14.20 Salito a 5’14” il vantaggio dei primi sette sul gruppo maglia rosa. 14.18 In questo modo il giovane olandese si catapulta al secondo posto nella classifica GPM, a soli tre punti da Lennard Kamna (Bora-Hansgrohe). 14.16 Koen Bouwman (Jumbo-Visma) passa per primo sul Monte Sirino e si prende i 40 punti, avanti al connazionale Wout Poels (Bahrain-Victorious). 14.15 Davide Formolo e Wout Poels sembrano essere i più interessati a fare la volata per il GPM. 14.13 Intanto il gruppo dei velocisti, con Mark Cavendish (Quick Step-Alpha Vinyl) ed Arnaud Demare (Groupama-FDJ) è a oltre nove minuti. 14.12 Altra foratura nel gruppo di testa, stavolta per Tom Dumoulin (Jumbo-Visma). 14.11 ... Leggi su oasport (Di venerdì 13 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL14.20 Salito a 5’14” il vantaggio dei primi sette sul gruppo maglia rosa. 14.18 In questo modo il giovane olandese si catapulta al secondo posto nella classifica GPM, a soli tre punti da Lennard Kamna (Bora-Hansgrohe). 14.16 Koen Bouwman (Jumbo-Visma) passa per primo sule si prende i 40 punti, avanti al connazionale Wout Poels (Bahrain-Victorious). 14.15 Davide Formolo e Wout Poels sembrano essere i più interessati a fare la volata per il GPM. 14.13 Intanto il gruppo dei velocisti, con Mark Cavendish (Quick Step-Alpha Vinyl) ed Arnaud Demare (Groupama-FDJ) è a oltre nove minuti. 14.12 Altra foratura nel gruppo di testa, stavolta per Tom Dumoulin (Jumbo-Visma). 14.11 ...

