Lampedusa | raffica di sbarchi 11 di migranti | in 700 nell’hotspot al collasso

Advertising

soteros1 : RT @FirenzePost: Lampedusa: raffica di sbarchi di migranti (11), in 700 nell’hotspot al collasso - FirenzePost : Lampedusa: raffica di sbarchi di migranti (11), in 700 nell’hotspot al collasso -

ilGiornale.it

... fanno parte del gruppoe Linosa ma anche la splendida Pantelleria . E non volendo ... Redazione Ultime notizie: Scontro tra un'auto e un furgone a Latisana, 3 feriti: grave una donna...Oltre ai nuovi voli per Aalborg e Pantelleria, Volotea ha riconfermato unadi ripartenze da ... 9 domestiche " Cagliari, Catania, Genova,, Olbia, Palermo, Pantelleria (novità 2022), ... Raffica di sbarchi a Lampedusa: arrivano 500 migranti. Muore una mamma Nell'hotspot di contrada Imbriacola ci sono 700 ospiti. Nelle ultime 72 ore, con 11 diversi sbarchi sono 646 i migranti giunti sull'isola.Volotea, la compagnia aerea low cost che collega tra loro città di medie e piccole dimensioni e capitali europee, vola sempre più in alto sopra i cieli di Napoli e inaugura 2 nuovi collegamenti in par ...